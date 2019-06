Papa Francisco anuncia tema para as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa

O Papa Francisco anunciou este sábado que as Jornadas Mundiais da Juventude, que vão decorrer em Lisboa, em 2022, terão como tema "Maria levantou-se e partiu apressadamente", segundo a agência Ecclesia."A próxima edição internacional das Jornadas Mundiais da Juventude será em Lisboa, em 2022. Para esta etapa de peregrinação intercontinental dos jovens escolhi como tema 'Maria levantou-se e partiu apressadamente'", afirmou Jorge Bergoglio, no Vaticano.Segundo a agência Ecclesia, o tema das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) é uma passagem do Evangelho de São Lucas.Durante o discurso, o líder da Igreja Católica manifestou a intenção de que este tema promova uma harmonia entre o itinerário para a próxima JMJ e o caminho da Igreja Católica após o sínodo dedicado às novas gerações.No final da Jornada Mundial da Juventude 2019, que decorreu entre 22 e 27 de janeiro na Cidade do Panamá, foi anunciado o nome da cidade de Lisboa como a próxima capital da juventude católica de todo o mundo em 2022.As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) são consideradas o maior evento organizado pela Igreja Católica.Reagindo ao anúncio do Papa, o cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, disse que o tema convoca à ação, mais do que a uma atitude de observação."Muitos somos mais espetadores do que atores e, evangelicamente, não pode ser assim. Por isso a escolha do Papa sobre este tema", disse o cardeal à Manuel Clemente à agência Ecclesia, sublinhando que os jovens estão disponíveis para "ir ao encontro dos outros e fazerem da sua vida algo muito bonito, não só para si, mas para os outros".Este sábado foram também conhecidos os temas das jornadas de 2020 ("Jovem, eu digo-te, levanta-te!") e 2021 ("'Levanta-te! Eu te constituo testemunha do que viste!").