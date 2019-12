Papa Francisco apela a "convivência pacífica" no Médio Oriente

O Papa Francisco denunciou esta quarta-feira, na sua habitual mensagem de Natal, o sofrimento das "crianças abandonadas" e das que "sofreram violências" por causa das guerras e dos conflitos, e apelou à "convivência pacífica" no Médio Oriente."Que Jesus Cristo seja luz para tantas crianças que padecem a guerra e os conflitos no Médio Oriente em vários países do Mundo", disse o Sumo Pontífice, a partir da varanda central da Basílica do Vaticano.O líder da Igreja Católica pediu ainda, perante milhares de fiéis reunidos na praça de São Pedro, "conforto aos que são perseguidos pela sua fé católica, especialmente missionários e membros da fé que foram raptados, e às vítimas dos ataques por grupos extremistas, particularmente no Burquina Faso, no Mali, no Níger e na Nigéria".Na sétima mensagem ‘Urbi et Orbi’ (‘Para a Cidade e para o Mundo’), o Papa avisou que, para haver uma mudança positiva, é preciso que as pessoas tenham mais compaixão umas pelas outras. "Que Deus amoleça os nossos corações de pedra e autocentrados", afirmou.Horas antes, num comunicado conjunto raro com o líder da Igreja Anglicana e o antigo moderador da Igreja da Escócia, o Papa Francisco apelou à paz no Sudão do Sul, pedindo um "compromisso renovado para o caminho da reconciliação e da fraternidade".