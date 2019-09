Papa Francisco apela ao perdão na visita a Moçambique

O Papa Francisco despediu-se esta sexta-feira de Moçambique com uma mensagem forte de apelo à reconciliação num país que viveu décadas de guerra civil. Perante mais de 80 mil fiéis que assistiram a uma missa campal no Estádio do Zimpeto, o Papa invocou a mensagem de Jesus para instar os moçambicanos à reconciliação."‘Amai os vossos inimigos’, é uma palavra dirigida hoje também a nós, que O escutamos neste estádio", afirmou Francisco, admitindo que a reconciliação é difícil quando "muitos de vós podeis ainda contar, na primeira pessoa, histórias de violência, ódio e discórdias".A mensagem do Papa visou incentivar os moçambicanos a consolidarem o passo histórico dado em agosto, quando o presidente Filipe Nyusi firmou um acordo de paz com a Renamo. "Vós tendes direito à paz", sublinhou, usando ainda palavras de São Paulo para concluir: "Se Jesus for o árbitro entre emoções em conflito então Moçambique tem futuro de esperança garantido."Numa homilia de grande intervenção social e política, o Sumo Pontífice instou os líderes do país a não se deixarem tentar pela corrupção. "Moçambique possui muitas riquezas naturais", afirmou, destacando que "muitas vezes aqueles que se aproximam com o suposto desejo de ajudar têm outros interesses", e quando isso acontece "é triste entre irmãos da mesma terra" ver como alguns se deixam corromper. "É perigoso aceitar que a corrupção seja o preço a pagar pela ajuda externa", destacou Francisco.O Papa agradeceu o carinho com que foi recebido e terminou com um apelo: "Por favor, guardai a esperança; não deixeis que vo-la roubem. Não há melhor maneira de guardar a esperança do que ficar unidos."Após três dias de agenda cheia em Maputo, o Sumo Pontífice partiu para Madagáscar, onde o esperam centenas de milhares de fiéis numa missa campal a realizar amanhã.Francisco lamentou a violência que hoje ainda faz vítimas em Moçambique na região de Cabo Delgado, palco, desde há três anos, de ataques de radicais islâmicos que já fizeram mais de 200 mortos e milhares de deslocados internos.O Papa Francisco era esta sexta-feira esperado com grande expectativa em Madagáscar, segunda etapa do périplo africano. O Papa celebrará uma missa campal na qual são esperados entre 800 mil a um milhão de fiéis e beatificará o mártir Lucien Botovasoa, morto em 1947 em Vohipeno.