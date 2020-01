Papa Francisco bate na mão de mulher que o tentava puxar

O Papa Francisco bateu na mão de uma mulher que o tentava puxar num momento em que o clérigo cumprimentava crianças e peregrinos na Praça de São Pedro, no Vaticano.







As imagens foram captadas e divulgadas amplamente nas redes sociais. No vídeo é possível ver o papa Francisco transtornado tendo até reclamado, de forma breve, com a mulher que estava entre os peregrinos.

Antes do incidente, a mulher fez o sinal da cruz e tentou dizer algo ao papa de 83 anos, no entanto não é perceptivel o que diz.