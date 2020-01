Papa Francisco beija freira e brinca: "Não me morda"

A reação do papa Francisco a uma mulher que o agarrou numa aparição na véspera de Ano Novo, no Vaticano, foi notícia internacionalmente. O clérigo deu uma palmada na mão da mulher que o agarrou e esse momento foi captado em vídeo.



Agora, na primeira aparição do Sumo Pontífice após esse momento, o papa brincou com a situação. Uma freira que estava entre os peregrinos, emocionada, pediu um beijo ao clérigo que, em jeito de brincadeira, disse que não o 'mordesse'.





Oh, [mas] você morde!". A interjeição provocou uma gargalhada geral.



"Um beijo, papa", gritava a freira. O papa aproximou-se da mesma e disse: "

Posteriormente disse: "Vou dar-lhe um beijo, mas fique calma. Não me morda!".

A freira prometeu, dizendo 'Sim', e manteve os braços abertos para incentivar o papa a se abraçar.

O papa inclinou-se e beijou-a na bochecha, gerando uma onda de aplausos de outros fiéis na multidão.