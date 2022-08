Papa Francisco convida cardeal em julgamento para reunião de cardeais no Vaticano

O Papa Francisco convidou o cardeal Giovanni Angelo Becciu para participar numa reunião de cardeais, dois anos depois de ter sido forçado pelo chefe do Vaticano a demitir-se por supostas irregularidades financeiras.

Becciu, com 74 anos, encontra-se atualmente em julgamento no tribunal penal do Vaticano, depois de ter sido acusado de enviar 125 mil euros em fundos da Santa Sé para uma instituição de caridade dirigida pelo seu irmão, entre outras acusações financeiras.

O cardeal, que negou as acusações, contou a apoiantes da sua terra natal que o Papa lhe tinha telefonado no sábado a convidá-lo para participar numa reunião de cardeais no Vaticano, de 29 a 30 de agosto.