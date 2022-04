Papa Francisco dá início às celebrações da Páscoa com missa no Vaticano

O Papa Francisco deu início às celebrações da Páscoa, com a Missa de Quinta-Feira Santa que se realizou durante esta manhã na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Itália. Durante a celebração, o Santo Padre pediu aos padres que fossem humildes como Jesus.Na homilia, o Papa recordou que Jesus cuidou dos pecadores, ignorando o "desprezo" dos críticos do seu tempo.Tradicionalmente, nesta data, o Papa costuma lavar e beijar os pés a 12 pessoas, de forma a homenagear o gesto de humildade de Jesus com os apóstolos na noite anterior à sua morte.No entanto, e devido às restrições impostas pela Covid-19, o ritual não se vai realizar.