Papa Francisco defende uniões de facto de casais homossexuais

O Papa Francisco afirma que os homossexuais devem ser protegidos pelas leis da união civil, num novo documentário que estreou esta quarta-feira. O Papa continua a fazer o seu caminho na tentativa da Igreja Católica se aproximar dos crentes homossexuais."As pessoas homossexuais têm o direito de pertencer a uma família. Eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser expulso ou sentir-se miserável por isso", diz Francisco no documentário intitulado Francesco que estreou esta quarta-feira em Itália e é citado pela agência Reuters.O filme centra-se na forma como o Papa aborda as questões sociais.Esta declaração surge depois de, em 2015, não ter referido o casamento entre pessoas do mesmo sexo no sínodo sobre a família.