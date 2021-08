"Um enfermeiro salvou a minha vida, um homem com muita experiência”, revelou o Papa Francisco, em entrevista à Rádio Cope, de Espanha.O líder da Igreja Católica foi submetido, a 4 de julho, a uma cirurgia na qual foi retirada parte do cólon. Neste excerto da conversa com o Santo Padre - a entrevista só será emitida na íntegra esta quarta-feira -, não são dados pormenores sobre a ação do enfermeiro, mas ficou a saber-se que é a segunda vez que tal acontece.