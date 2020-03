Papa Francisco doa 30 ventiladores a hospitais italianos e espanhóis

O Papa Francisco doou 30 ventiladores a hospitais de Espanha e Itália para ajudar no combate à pandemia de covid-19, informou hoje o Vaticano.

"Os ventiladores vão ser usados para o tratamento intensivo em hospitais que precisam deles, em particular em Itália e Espanha, os países que têm sofrido mais com a covid-19", explicou o responsável pela Esmolaria Apostólica, órgão encarregado de distribuir as ajudas do papa, o cardeal polaco Konrad Krajewski.

O cardeal explicou aos media do Vaticano que os bispos de cada diocese vão entregar aos hospitais onde a necessidade é maior e acrescentou que o Papa doou 100.000 euros à Caritas para alcançar os mais necessitados neste momento.

"A oração sem caridade não está completa", finalizou Krajewski.