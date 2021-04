Papa Francisco emite novas regras sobre corrupção

O Papa Francisco emitiu esta quinta-feira nova regulamentação anticorrupção para assegurar que os seus próprios cardeais e gestores são transparentes e honestos.

As novas regras implicam que os cardeais e gestores do Vaticano declarem periodicamente que investem apenas em fundos compatíveis com a doutrina católica e que não estão sob investigação criminal ou têm dinheiro em paraísos fiscais.

Uma nova lei hoje publicada contém também uma proibição que, a ser amplamente aplicada, significará uma revolução na cultura da Curia: Proíbe qualquer empregado do Vaticano de receber presentes relacionados com o trabalho com valor superior a 40 euros.