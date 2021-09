Papa Francisco envia 15 mil gelados a prisioneiros

O Papa Francisco enviou 15 mil gelados a duas prisões romanas para ajudar os prisioneiros a "refrescarem-se" num dos verões mais quentes algumas registados em Itália.Os gelados foram enviados pelo cardeal Konrad Krajewski, esmoler do Vaticano, para a prisão Regina Coeli, no centro de Roma e para a cadeia de Rebibbia, nos arredores da capital italiana, noticiou o diário britânico The Guardian.Este verão, recorde-se, foi um dos mais quentes algumas vez registados em Itália. Em Siracusa, na ilha da Sicília, os termómetros registaram uma máxima de 48,8º C no mês de agosto. Terá sido a temperatura mais alta registada na Europa. Noutra ilha do sul de Itália, na Sardenha, as elevadas temperaturas foram responsáveis pelos violentos incêndios florestais ocorridos na região.Krajewski, de 57 anos, foi nomeado esmoler do Vaticano, um trabalho que o pontífice transformou numa missão de caridade prática em 2013. O cardeal trabalhou durante anos, de forma discreta, na ajuda aos mais necessitados. No entanto, em 2019, ganhou mediatismo depois de descer um bueiro e quebrar um selo de modo a restaurar a eletricidade num prédio onde moravam 250 sem-abrigo.Em comunicado, o Vaticano afirma que a doação foi um dos vários "pequenos gestos evangélicos" feitos este verão "para ajudar e dar esperança a milhares de pessoas nas prisões de Roma". O escritório de caridade do Vaticano mencionou também que "continua a dedicar-se, entre outras coisas, a duas das sete obras de misericórdia: visitar prisioneiros e consolar os aflitos".Em junho, cerca de 20 prisioneiros da prisão de Rebibbia encontraram-se com o sumo pontífice antes de uma visita conjunta aos museus do Vaticano. O escritório de caridade do Vaticano também levou pequenos grupos de sem-abrigo "ao mar ou ao rio... para uma tarde de relaxamento e um jantar numa pizzaria", refere o mesmo comunicado.A instituição de caridade providenciou também testes gratuitos e vacinas para a Covid-19 a pessoas sem-abrigo e outros carenciados.