Decorrido mais de um mês sobre o início da invasão russa da Ucrânia, o Papa Francisco evocou este domingo, no Vaticano, o espetro de uma nova guerra mundial. No Angelus de domingo na Praça de São Pedro, o Sumo Pontífice apelou ao cessar das hostilidades e alertou que uma escalada do conflito pode tornar verdade os piores pesadelos da Humanidade.