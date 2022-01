Papa Francisco lamenta vítimas dos tumultos no Cazaquistão e apela ao diálogo

O papa Francisco expressou este domingo a sua "dor" pelas vítimas dos tumultos no Cazaquistão e apelou ao "diálogo" e à "justiça" para que a "harmonia social" regresse ao país o mais depressa possível.

"Fui sabendo, com dor, que houve vítimas nos protestos registados nos últimos dias no Cazaquistão", disse o papa durante a oração semanal do 'Angelus', perante os fiéis na Praça de São Pedro.

Na sua mensagem, o chefe da igreja católica afirmou esperar que se possa "regressar à paz social o mais depressa possível, através da procura pelo diálogo, justiça social e bem comum".