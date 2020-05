Papa Francisco liga para o arcebispo de São Paulo no Brasil preocupado com o avanço do coronavírus

O Papa Francisco telefonou no final da manhã deste sábado para o Arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo Scherer, preocupado com o avanço da pandemia de coronavírus. O telefonema foi feito diretamente para o telemóvel de Dom Odilo por volta das 11 e 40 locais, 15 e 40 em Lisboa.

De acordo com o cardeal, o Papa disse ter ficado bastante preocupado depois de ter recebido de assessores a informação de que o coronavírus estava a atingir o estado e a cidade de São Paulo de forma bastante agressiva. São Paulo é a região do Brasil mais afetada pelo coronavírus em números absolutos, tendo infetado já mais de 47 mil pessoas e provocado a morte de mais de três mil, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro.

Dom Odilo deu ao Papa Francisco informações sobre a crise sanitária em São Paulo, que o Sumo Pontífice quis saber em detalhes. Francisco mostrou-se principalmente preocupado com os mais pobres, que muitas vezes não têm condições de se proteger do vírus e, ressaltou o Papa, quantas vezes não têm nem onde morar.

No final da ligação, Francisco afirmou estar a rezar pelos habitantes de São Paulo, em especial pelos mais carenciados. E pediu a Dom Odilo Scherer que transmitisse aos habitantes do estado paulista a bênção apostólica que dedicara a todos.

