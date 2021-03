Duas horas depois de aterrar em Bagdade (14h locais, 11h em Lisboa) e no primeiro discurso em solo iraquiano, o Papa foi direto ao assunto: “Calem-se as armas! Limite-se a sua difusão, aqui e em toda a parte”, apelou, de forma sentida, o líder da Igreja perante Barham Salih, presidente do Iraque.