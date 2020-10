Papa Francisco nomeia primeiro cardeal afro-americano, Wilton Gregory

O Papa Francisco anunciou este domingo a nomeação de 13 novos cardeais, entre os quais está o arcebispo de Washington, Wilton Gregory, tornando-o no primeiro afro-americano a ter este título nos Estados Unidos da América.



O arcebispo, de 72 anos, é de Chicago e tem falado várias vezes acerca das questões raciais nos EUA. Após a morte de George Floyd, às mãos de um polícia, em maio, Gregory declarou que foi revelado "mais uma vez o vírus do racismo, mesmo quando estamos a lidar com a pandemia do coronavírus".

Dirigindo-se aos fiéis, o Papa afirmou que confia nos novos cardeais para o ajudarem no seu trabalho de bispo de Roma.