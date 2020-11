Papa Francisco oferece testes à Covid-19 aos sem-abrigo e pessoas carenciadas

O Papa Francisco está a oferecer testes ao novo coronavírus a pessoas sem-abrigo e carenciados de Roma. A ação faz parte do Dia Mundial dos Pobres da Igreja Católica Romana, adiantou o Vaticano esta quinta-feira.Os testes à Covid-19 estão a ser realizados numa clínica perto da praça de São Pedro, em Roma. Esta clínica recebe habitualmente pessoas carenciadas, algumas das quais que vivem nas ruas dos bairros próximos ao Vaticano.Itália ultrapassou a marca do milhão de infetados na passada quarta-feira, ultrapassando o México e tornando-se um dos 10 países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus.