Papa Francisco: "Os mexericos são uma praga pior que a Covid-19"

Durante a missa de domingo, o Papa Francisco alertou que os mexericos são uma "praga pior que a Covid-19", lembrando os cristãos que não devem ser protagonistas de intrigas.



Durante a oração de Angelus, através da janela da Basílica de São Pedro, no Vaticano, o papa não se preocupou em desviar-se do que tinha preparado para a missa para alertar os fiéis. "Por favor, irmãos e irmãs, vamos tentar não criar mexericos. Os mexericos são uma praga pior que a Covid-19. Vamos fazer esse esforço", disse, no momento em que se referia à parte do Evangelho sobre a necessidade do ser humano se corrigir.

