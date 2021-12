Papa Francisco pede mais atenção aos pobres e mais dignidade no trabalho

O Papa Francisco celebrou esta sexta-feira a missa de véspera de Natal, perante cerca de 1.500 pessoas, na Basílica de São Pedro, pedindo atenção para os mais desfavorecidos e reclamando por dignidade no trabalho.

"Deus vem preencher com dignidade a dureza do trabalho", disse o Papa, durante a celebração da Missa do Galo, que, por causa das restrições impostas no âmbito da luta contra a pandemia de covid-19, se realizou no final da tarde desta sexta-feira.

"Deus lembra-nos o quanto é importante dar dignidade ao Homem com o trabalho. Mas também é importante dar dignidade ao trabalho do Homem. Porque o Homem é senhor, e não escravo, do trabalho", disse Francisco.