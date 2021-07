O Papa Francisco pediu este domingo paz e diálogo a Cuba, depois dos protestos em todo o país no fim de semana passado."Estou com o querido povo de Cuba nestes tempos difíceis", sublinhou a figura máxima da Igreja Católica no discurso aos fiéis, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O Papa também pediu o fim da violência recente na África do Sul e considerou como "castástrofe" as inundações mortais na Alemanha, Bélgica e Holanda.