Papa reza em domingo de Páscoa por profissionais de saúde e doentes e pede vacinas Covid-19 para os mais pobres

"Exorto toda a comunidade internacional a assumir um compromisso comum para superar os atrasos na sua distribuição e promover a sua distribuição, especialmente nos países mais pobres", exclamou o pontífice na sua mensagem de Páscoa.

Depois de celebrar a Missa no Domingo da Ressurreição dentro da Basílica, e não da varanda da fachada de São Pedro como marca de tradição, porque toda a Itália está confinada nestes dias, o Papa rezou para que "o Senhor dê conforto e amparo ao cansaço dos médicos e enfermeiros" e destacou que "todas as pessoas, principalmente as mais fragilizadas, necessitam de assistência e têm direito ao acesso aos tratamentos necessários ".