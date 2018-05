Papa Francisco preocupado com espiral de violência na Terra Santa

Sumo Pontífice apelou ao caminho da paz e das negociações na região.

Por Lusa | 10:13

O papa Francisco mostrou-se esta quarta-feira muito preocupado e triste com a espiral de violência na Terra Santa e no Médio Oriente e apelou ao caminho da paz e das negociações na região.

No final de uma audiência geral celebrada hoje na Praça de São Pedro, no Vaticano, o papa convidou "todas as partes envolvidas e a comunidade internacional a renovar o seu empenho para que prevaleça o diálogo, a justiça e a paz".

"Estou muito preocupado e agastado com o agravamento da tensão na Terra Santa e no Médio Oriente e com a espiral de violência que cada vez mais se afasta do caminho da paz, do diálogo e das negociações", disse.