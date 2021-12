O Papa Francisco iniciou esta quinta-feira uma visita de quatro dias ao Chipre e à Grécia dominada pela questão da imigração, com o Sumo Pontífice a prometer “colocar o dedo na ferida” para chamar a atenção para o drama das pessoas que continuam a arriscar a vida em busca de uma vida melhor na Europa e que são muitas vezes maltratadas ou ignoradas.





“Vai ser uma viagem bonita, mas quero colocar o dedo nalgumas feridas”, disse o Sumo Pontífice, que antes de deixar Roma se encontrou com dois grupos dos migrantes, um dos quais integrava algumas das pessoas que o Papa trouxe consigo do campo de refugiados de Lesbos, em 2016. Desta vez, Francisco promete trazer 50 migrantes, para dar o exemplo aos governos europeus, como deixou claro no seu primeiro discurso em território cipriota, na catedral maronita de Nicósia. “Através do espírito de fraternidade, podemos lembrar a todos, incluindo à Europa, que precisamos de trabalhar em conjunto para construir um futuro melhor para a Humanidade, para ultrapassar as divisões e derrubar muros. Temos de acolher e integrar, e caminharmos juntos como irmãos e irmãs, todos”, disse o Papa.



Ligação a mulher trama arcebispo de Paris

O Vaticano anunciou esta quinta-feira que o Papa Francisco aceitou a resignação do arcebispo de Paris, Michel Aupetit, acusado de manter uma relação com uma mulher em 2012. Na carta em que pediu a resignação, em novembro, Aupetit, de 70 anos, negou ter tido qualquer “relação amorosa ou de cariz sexual” com a mulher, mas admitiu que se comportou “de forma ambígua, dando a entender a existência de uma relação íntima e sexual” entre os dois.