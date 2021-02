Uma oração de sufrágio pelas vítimas da guerra, na praça da Igreja de Mosul, antiga ‘capital’ dos terroristas do Daesh, na manhã de domingo, 7 de março, será certamente o ponto alto da histórica visita do Papa Francisco ao Iraque, que terá lugar de 5 a 8 do mês que vem e cujo lema, tirado do Evangelho de Mateus, é: “Sois todos irmãos.”









A viagem é histórica porque é a primeira vez que um Papa visita as terras de Abraão, onde a Humanidade começou a ler e a escrever (João Paulo II teve viagem marcada para o Iraque, em dezembro de 1999, mas Saddam cancelou a visita) e é histórica também por ser a primeira vez, em 15 meses, desde o início da pandemia, que Francisco viaja para fora de Itália.

Num dos países onde é mais evidente a perseguição aos cristãos (em duas décadas passaram de 1,5 milhões para cerca de 500 mil), o Papa vai falar de ecumenismo, de diálogo inter-religioso e, acima de tudo, de paz.





À chegada, no dia 5, é recebido pelo primeiro-ministro, Mustafa al-Kadhimi, e realiza uma visita ao presidente Barham Salih. O dia 6, sábado, começa cedo com uma viagem de avião até Najaf, onde se encontra com o grão-aiatolá Ali al-Sistani. Segue depois para Nassiriya e participa num encontro inter-religioso, na Planície de Ur, terra natal de Abraão, na tradição bíblica. O sábado termina com uma missa na catedral de S. José, em Bagdad. Domingo começa com a já referida viagem a Mosul. Após uma missa em Erbil, no Estádio ‘Franso Hariri’, Francisco regressa a Bagdad, de onde, na manhã seguinte, regressa a Roma.





Esta visita é carregada de simbolismo, uma vez que o Iraque, de esmagadora maioria muçulmana, tem sido palco de guerras e inúmeros conflitos armados. A mensagem de paz do Papa dificilmente faria mais sentido noutro lugar.





O Iraque é um dos países ligados ao início do cristianismo e é tido como berço da primeira civilização (Suméria).



32



é o número de viagens apostólicas de Francisco. A 33ª será ao Iraque, onde nenhum Papa foi até hoje. O chefe da Igreja Católica já visitou 48 países.





Portugal em 2023



O Papa só visitou um país duas vezes: Cuba. O segundo país a receber nova visita será Portugal, em 2023, na Jornada Mundial da Juventude. A primeira foi no Centenário das Aparições.





Sete intervenções



No Iraque, o Papa fará quatro discursos, duas homilias e uma oração do Angelus.