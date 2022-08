Papa Francisco reforma a Opus Dei, a influente organização católica conservadora

O Papa Francisco decidiu reformar a Opus Dei, a influente organização da Igreja Católica, muito conhecida na Europa e na América Latina pelas posições conservadoras.O documento intitulado 'As charisma tuendum', que em português significa 'Para proteger o carisma', foi divulgado no passado mês de julho e entra em vigor esta quinta-feira. Segundo especialistas religiosos, o documento papal visa a "reduzir o poder e a independência" dentro da Igreja, de acordo com o jornal espanhol El Mundo.Francisco admitiu em 2013, quando assumiu o papado, que pretendia reformar o governo central da Igreja. Desde então, tem aprovado várias medidas para modernizar e garantir maior transparência dentro da instituição.