Papa Francisco regressa ao trabalho após ter estado com febre na sexta-feira

O Papa Francisco, de 86 anos, regressou este sábado ao trabalho depois de ter cancelado a agenda na sexta-feira devido a uma febre, informou o Vaticano.Na sexta-feira, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, tinha dito que o Papa argentino não estava a realizar audiências "devido a um estado febril".De acordo com o The Guardian, não era claro com quem se esperava que o Papa se encontrasse, uma vez que a sua agenda não foi tornada pública.O Sumo Pontífice já foi hospitalizado por causa de uma bronquite há quase dois meses.