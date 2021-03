Papa Francisco rejeita abençoar uniões homossexuais

O Vaticano anunciou esta segunda-feira que o Papa Francisco recusa abençoar as uniões de casais homossexuais, “porque o pecado não pode ser abençoado”. A decisão desapontou muitos católicos convencidos da maior abertura do atual Sumo Pontífice católico.













O Vaticano reitera, ainda assim, o apoio aos homossexuais que vivem de acordo com a doutrina cristã.



O anúncio consta de uma resposta da Congregação para a Doutrina da Fé (CDF) a questões de dioceses de vários países sobre se a prática era permitida.O Vaticano reitera, ainda assim, o apoio aos homossexuais que vivem de acordo com a doutrina cristã.

Este esclarecimento tornou-se urgente ante pressões para que seja institucionalizada uma prática já corrente em alguns países. É o caso de EUA e Alemanha, onde muitos sacerdotes abençoam uniões entre homossexuais, apesar de não serem casamentos para a Igreja.



Já em 2020 o Vaticano tinha sido forçado a falar do tema depois de um documentário revelar afirmações do Papa que pareciam apoiar as uniões gay. A Santa Sé esclareceu que Francisco se referiu a proteções legais e não a uma aprovação da Igreja.