O Papa Francisco foi este domingo resgatado após ter ficado fechado no elevador do Vaticano durante cerca de 25 minutos.Os bombeiros de Santa Fé conseguiram retirar o Papa do elevador mas não impediram um atraso de cerca de sete minutos.Os fiéis acabaram por aplaudir o Papa Francisco que pediu desculpas pelo atraso, explicando depois o que tinha acontecido.Uma quebra de energia estará na origem da avaria no elevador.