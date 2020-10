Papa Francisco tem novo papamóvel: um Toyota Mirai a hidrogénio

É mais um papamóvel a juntar à colecção do Vaticano e bem amigo do ambiente: o Papa Francisco recebeu na última semana um Toyota Mirai movido a hidrogénio, oferecido pela Conferência dos Bispos Católicos do Japão.

O modelo é um dos dois Toyota Mirai especiais produzidos pelo construtor nipónico para transportar o sumo pontífice durante a sua visita ao Japão em novembro do ano passado.

Com 5.100 mm de comprimento por 2.700 mm de altura, já a contar com a "caixa de segurança", o papamóvel permite ao Papa Francisco ficar de pé e ser visto pelos fiéis.

