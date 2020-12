Papa Francisco vai dedicar o próximo ano à família

O Papa Francisco decidiu dedicar um ano especial à família, que começará em 19 de março e terminará com o Encontro Mundial das Famílias, em junho de 2022, em Roma.

Nas mensagens antes da oração do Angelus, divulgadas na biblioteca e sem a habitual presença do Papa na varanda virada para a Praça de São Pedro, já que Itália está confinada devido à covid-19, Francisco explicou que o próximo ano será dedicado à família e acontece por ocasião do quinto aniversário da exortação apostólica "Amoris laetitia", publicação após o sínodo dedicado ao tema.

"Este ano especial será uma oportunidade para aprofundar os conteúdos do documento 'Amoris laetitia', através das propostas e instrumentos pastorais, que estarão à disposição das comunidades eclesiais e das famílias, para acompanhá-las em seu caminho", acrescentou o Papa.

Francisco convidou todos os católicos "a unirem-se às iniciativas que serão promovidas durante o ano e que serão coordenadas pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida".

"Que a Virgem Maria, a quem agora nos dirigimos com a oração do Angelus, faça com que as famílias de todo o mundo se sintam cada vez mais fascinadas pelo ideal evangélico da Sagrada Família, para que se tornem fermento da nova humanidade e de uma solidariedade concreta e universal", concluiu.