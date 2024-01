Papa impõe necessidade de aprovação para gastos do Vaticano superiores a 150 mil euros

O Papa Francisco quer que a Secretaria para a Economia do Vaticano aprove os gastos superiores a 150 mil euros. Esta e outras medidas constam de documentos redigidos pelo Sumo Pontífice e divulgados esta terça-feira, detalha o Vatican News.O texto divulgado pela Santa Sé tem como objetivo melhorar a gestão das despesas de cada um dos dicastérios, além de aprimorar a transparência no setor dos contratos públicos.Na primeira carta, uma das medidas impõe "limites" à administração dos dicastérios da Santa Sé. Os gastos superiores a "2% dos custos do Vaticano" passam a ter de ser aprovados pela Secretaria para a Economia.No entanto, "para atos cujo valor seja inferior a 150 mil euros, a aprovação não é necessária", diz um comunicadoOutro ponto do documento estabelece 30 dias como limite para receber tal aprovação, explica o Vatican News. Sendo que, a ausência de resposta equivale à aceitação do pedido.A segunda carta procura que as contas do Vaticano, "nos procedimentos de adjudicação de contratos públicos" sejam mais transparentes.