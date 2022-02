O Papa Francisco anunciou uma reforma da Congregação para a Doutrina da Fé que irá permitir agilizar os processos disciplinares em casos como os crimes sexuais contra menores.









As alterações constam de uma carta apostólica em forma de ‘Motu Proprio’ - equivalente a um decreto-lei - e implicam a separação clara da secção que trata as questões disciplinares - regula os delitos contra a moral e em que se julgam os crimes de pedofilia - daquela que trabalha as questões doutrinárias. A reforma contempla a criação de duas secções distintas, com um secretário para cada uma. Com este novo desenho, o cardeal Luis Ladaria Ferrer, jesuíta espanhol de 78 anos, que desde julho de 2017 está à frente da Congregação, vai ter dois secretários.

Na carta, intitulada ‘Fidem servare [proteger a fé]’, Francisco não se refere especificamente ao abuso sexual de menores, mas a reestruturação da Congregação está relacionada com estes casos, refere a agência EFE





A Congregação para a Doutrina da Fé é a mais antiga congregação da Cúria Romana, sucessora do Tribunal da Inquisição. De acordo com o ‘El País’, nas últimas duas décadas, a maioria do trabalho da Congregação, cerca de 90%, está relacionada com a investigação dos casos de abuso sexual de menores praticados por membros do clero.