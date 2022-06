Papa lembra vítimas de chuvas torrenciais no Brasil

O Papa lembrou este domingo as vítimas das chuvas no Brasil, que causaram mais e 120 mortos e perto de 10.000 deslocados, dizendo que estão nas suas orações.

"Desejo assegurar as minhas orações às vítimas dos deslizamentos de terras causados pelas chuvas torrenciais na região metropolitana de Recife, no Brasil", disse o Papa Francisco aos fieis católicos reunidos na praça de São Pedro, no Vaticano, no final das celebrações da festividade do Pentecostes.

Segundo as autoridades brasileiras, 128 pessoas morreram no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, por causa das chuvas torrenciais das últimas semanas.