O Papa Francisco não estará presente no funeral da rainha Isabel II, que se realiza na próxima segunda-feira em Londres, informou ontem o Vaticano. Será representado pelo secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, o arcebispo católico inglês Paul Gallagher. Segundo a Santa Sé, a ausência do Sumo Pontífice deve-se a problemas de saúde.









Ver comentários