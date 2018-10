Papa ordena investigação aprofundada aos arquivos do Vaticano

Cardeal norte americano Theodore McCarrick foi acusado de ter cometido abusos sexuais.

O papa ordenou este sábado a realização de uma investigação aprofundada aos arquivos do Vaticano sobre o cardeal norte americano Theodore McCarrick, acusado de ter cometido abusos sexuais, anunciou a Santa Sé.



Em comunicado, a Santa Sé explica que as conclusões desta investigação sobre os abusos do ex-cardeal e arcebispo emérito de Washington Theodore McCarrick serão divulgadas a seu tempo.



Em julho, o Vaticano informou que o papa expulsou McCarrick do Colégio dos Cardeais, uma medida com poucos precedentes na história, e ordenou a sua prisão até ao julgamento canónico das acusações de abuso que pesam contra ele.



Usando provas escritas, um prelado italiano, Carlo Maria Vigano, acusou em agosto o papa e um grande número de membros da Cúria Romana de terem encoberto por anos os abusos do cardeal sobre seminaristas e padres.