Papa pede à padroeira do Brasil que liberte o país "do ódio, da intolerência e da violência"

O Papa Francisco disse esta quarta-feira que pediu à padoreira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que livre o povo brasileiro "do ódio, da intolerância e da violência", a quatro dias da segunda volta das eleições presidenciais no país.

"Rezo a Nossa Senhora da Conceição Aparecida para que proteja o querido povo brasileiro e o liberte do ódio e da violência", disse o Papa na audiência semanal das quartas-feiras, ao saudar os peregrinos de língua portuguesa.

As palavras do Papa, citadas pela agência espanhola de notícias Efe, surgem no final da campanha eleitoral no Brasil, entre o atual Presidente, Jair Bolsonaro, e o antigo chefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições mais polarizadas desde que o país recuperou a democracia, em 1985.