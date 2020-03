Papa pede à sociedade para apoiar os sem-abrigo durante pandemia do coronavírus

O Papa Francisco instou hoje a sociedade e a Igreja católica a acolher os sem-abrigo expostos à pandemia do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, em todo o mundo.

"Rezamos hoje por aqueles que não têm uma casa numa altura em que nos pedem para ficarmos dentro. Rezamos para que a sociedade de homens e de mulheres se dê conta desta realidade e os ajude, e à Igreja que os acolha", disse o Papa Francisco durante a missa matinal celebrada na residência oficial.

O chefe da Igreja católica dedica todos os dias orações aos mais afetados e expostos à pandemia de coronavírus no mundo tendo decidido retransmitir as cerimónias para as "pessoas confinadas", quando antes eram eucaristias privadas.