Papa pede "ajuda concreta" a Marrocos neste momento trágico

O Papa Francisco manifestou este domingo a sua proximidade ao "querido povo de Marrocos, atingido por um terramoto devastador", e pediu "que a ajuda concreta de todos possa apoiar a população neste momento trágico".

Numa mensagem no final da oração dominical do Ângelus, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, o líder da Igreja Católica afirmou que reza "pelos feridos e por aqueles que perderam a vida, muitos [...], e pelas suas famílias" e agradeceu "aos socorristas e àqueles que trabalham para aliviar o sofrimento das pessoas".

"Estamos próximos do povo de Marrocos", acrescentou.