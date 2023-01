Papa pede aos fiéis para saírem da indiferença e para “sujarem as mãos” na luta contra a guerra

O papa Francisco pediu este domingo para se rezar pelos afetados pelas guerras que grassam pelo mundo e instou os fiéis a saírem da indiferença e da preguiça e a fazerem o bem, "sujando as mãos".

"No início deste ano, precisamos de esperança, como a terra precisa de chuva", afirmou o pontífice, durante a primeira missa do ano na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

O papa recordou as vítimas dos conflitos que decorrem no planeta, pedindo aos fiéis para rezarem pelos "filhos que sofrem e já não têm forças para rezar, pelos irmãos e irmãs afetados pela guerra em muitas partes do mundo, que vivem estes dias de festa na obscuridade e na intempérie, na miséria e com medo, submersos na violência e na indiferença".