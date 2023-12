Papa pede aos intervenientes nas guerras que escutem "a voz da consciência"

O Papa Francisco pediu este domingo aos que têm "interesses" nas guerras que "escutem a voz da consciência" no final do ano e tenham "a coragem" de se questionar sobre quantas vidas se perderam nesses conflitos.

"No final do ano, tenhamos a coragem de nos perguntar quantas vidas foram ceifadas pelos conflitos armados, quantos mortos, quanta destruição e sofrimento ou quanta pobreza", apelou o pontífice depois de rezar a oração do Angelus na janela do Palácio Apostólico, acrescentando: "Quem tem interesse nestes conflitos deve ouvir a voz da consciência".

O Papa já tinha lamentado a onda de violência que abalou a Nigéria neste Natal e pediu a Deus que livrasse o país "destes horrores" e recordou "os martirizados" povos da Ucrânia, de Israel, da Palestina e do Sudão, pedindo também para não se esquecer os Rohingya, o grupo étnico muçulmano de Myanmar sujeito a perseguição e assédio.