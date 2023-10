O Papa Francisco pediu este domingo o "fim dos ataques armados" entre Israel e a Palestina e expressou a sua dor pela violência que causou centenas de mortos e feridos.

"Os ataques com armas, por favor, parem", pediu o chefe da Igreja Católica no final da oração do Angelus, esta manhã, perante mais de 10 mil fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, citado aquela agência de notícias de Espanha.

"O terrorismo e a guerra não conduzem a nenhuma solução", salientou Francisco.