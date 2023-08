Papa pede paz na Ucrânia e diz que barulho das armas esconde tentativas de diálogo

O Papa Francisco renovou esta terça-feira pedidos para paz na Ucrânia e "em todas as áreas devastadas pela guerra", onde "o barulho das armas esconde as tentativas de diálogo", disse durante um discurso na Praça de São Pedro, no Vaticano.

No discurso, por ocasião da festa da Assunção da Virgem Maria, Francisco disse: "hoje confiamos a Maria, que sobe ao céu, o pedido de paz na Ucrânia e em todas as zonas dilaceradas pela guerra, que infelizmente são tantas".

Francisco, que está profundamente envolvido na luta pela paz em vários conflitos e, em particular, na Ucrânia, onde enviou em missão o cardeal Matteo Zuppi, disse que "o barulho das armas" não permite que "as tentativas de diálogo" sejam ouvidas.