Papa perguntaria a políticos como se sentiriam "se fossem migrantes e não os deixassem entrar"

O papa Francisco afirmou esta segunda-feira que perguntaria aos políticos que fecham as fronteiras com muros ou vedações de arame farpado como se sentiriam "se fossem migrantes e nãos os deixassem entrar".

O chefe da Igreja Católica respondeu assim a uma pergunta sobre a questão migratória no Mediterrâneo e na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, feita pelos jornalistas a bordo do seu avião, na conferência de imprensa final, no regresso da sua viagem a Chipre e à Grécia.

"Sobre as pessoas que impedem as migrações ou fecham as fronteiras, ou constroem muros, instalam arames ou espirais de arame farpado para impedir o acesso, o que lhes diria primeiro é: 'Pensa se fosses imigrante e não te deixassem entrar'", declarou.