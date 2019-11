Papa preocupado com globalização

O Papa Francisco avisou esta sexta-feira que a tecnologia e a globalização estão a homogeneizar os jovens em todo o Mundo, comparando a ameaça à individualidade cultural com a do desaparecimento de espécies de animais e plantas.No último dia da visita à Tailândia, o Papa, de 82 anos, reconheceu que existe uma "tendência crescente para desacreditar os valores locais e culturas com a imposição de um modelo unitário", numa possível referência à influência da cultura ocidental, veiculada no cinema, publicidade e redes sociais. "Isto produz uma devastação cultural que é tão séria como o desaparecimento de espécies de animais e plantas", defendeu .O líder da Igreja Católica fez o apelo durante uma visita a Wat Roman, uma vila nos arredores de Banguecoque onde predomina a religião católica. Numa igreja, o Papa Francisco exortou os tailandeses a não considerarem o catolicismo uma religião estrangeira.O Sumo Pontífice prestou ainda homenagem aos sete católicos, incluindo três raparigas adolescentes, mortos pela polícia tailandesa em 1940, na província de Nakhon Phanom.