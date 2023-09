Papa recorda vítimas de atentados terroristas após celebrar missa em Marselha

O Papa Francisco recordou este sábado as vítimas de todos os atos terroristas perpetrados em França e em todas as partes do mundo, após celebrar uma missa em Marselha, onde chegou na sexta-feira.

O Papa celebrou missa no estádio Velódromo de Marselha, no sul de França, onde estiveram mais de 50.000 pessoas, incluindo o Presidente francês, Emmanuel Macron, no último ato de uma visita de pouco mais de 24 horas para participar num encontro sobre o Mediterrâneo.

Após a missa, o Papa agradeceu aos organizadores e recordou a presença de um grupo de sobreviventes "do terrível atentado de 14 de julho de 2016 em Nice", no qual morreram 86 pessoas.