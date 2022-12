Papa rejeita "guerras santas" e adverte para um "demónio" escondido no Vaticano

O Papa Francisco disse esta quinta-feira que "em nome de Deus algum uma guerra pode ser santa", ao recordar o caso da Ucrânia, e alertou também os burocratas do Vaticano para terem cuidado com o "demónio" escondido entre eles.

Depois de recordar o caso da Ucrânia, cuja invasão pela Rússia tem o apoio do clero russo, mas também conflitos noutras partes do mundo, o Papa Francisco declarou que "em nome de Deus algum uma guerra pode ser declarada santa".

No salão de bênçãos do Vaticano, o sumo pontífice realizou esta quinta-feira a tradicional audiência de Natal com a Cúria Romana, aqueles que fazem parte do governo da Igreja Católica, e realçou o "grande desejo de paz" que todos partilham, mais de 300 dias depois da invasão ordenada pelo Presidente russo ao país-vizinho.