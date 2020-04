Papa reza pela união da Europa na véspera do Conselho Europeu

O Papa dedicou esta quarta-feira as suas orações à Europa, na véspera do Conselho Europeu, para que a região consiga manter a irmandade com que os pais fundadores da União Europeia (UE) sonharam.

"Neste tempo em que é necessária tanta unidade entre nós, entre as nações, oremos hoje pela Europa, para que possa ter essa unidade, essa unidade fraterna com a qual os fundadores da União Europeia sonharam", disse Francisco durante uma missa realizada na Casa de Santa Marta.

O Papa já se havia referido à necessidade de unidade e solidariedade na Europa durante a sua mensagem de Páscoa, quando afirmou que "a UE está a enfrentar um desafio histórico, do qual dependerá, não apenas o seu futuro, mas o de todo o mundo".