Papa reza pelas vítimas do furacão Otis durante o Angelus

O Papa Francisco rezou este domingo durante o Angelus dominical pelas vítimas do furacão Otis que na quarta-feira atingiu Acapulco, no sul do México, causando 39 mortos e dez desaparecidos.

"Transmito a minha proximidade à população da zona de Acapulco, no México, atingida por um furacão muito forte. Rezo pelas vítimas, pelas suas famílias, por aqueles que sofreram graves danos", disse da janela do Palácio Apostólico, perante milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Que a Virgem de Guadalupe ampare os seus filhos na sua provação", acrescentou.