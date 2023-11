Nas poucas palavras que proferiu apresentou evidentes dificuldades respiratórias. Quem fez a leitura do Angelus foi o monsenhor Paolo Luca Braida, da Secretaria de Estado do Vaticano. A oração foi transmitida em direto nos ecrãs da Praça de São Pedro.







O Papa Francisco tem uma inflamação pulmonar, que o impediu ontem de aparecer na varanda da Praça de São Pedro, no Vaticano, para rezar com os fiéis. O Sumo Pontífice, de 86 anos, faz 87 em dezembro, ficou na capela da sua residência, a Casa de Santa Marta, para estar mais resguardado.Nas poucas palavras que proferiu apresentou evidentes dificuldades respiratórias. Quem fez a leitura do Angelus foi o monsenhor Paolo Luca Braida, da Secretaria de Estado do Vaticano. A oração foi transmitida em direto nos ecrãs da Praça de São Pedro.

Para hoje tem prevista a receção em audiência do Presidente do Paraguai, Santiago Peña, e amanhã é esperado no encontro dos bispos da Conferência Episcopal Espanhola, no Vaticano.